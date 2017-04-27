Prof. Dr. Kırbaşoğlu'ndan Öğrencilere "İslam Dünyasına Açılın" Tavsiyesi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İlahiyat Fakültesi Konferans Salonunda Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hayri Kırbaşoğlu tarafından "Çağdaş İslam Dünyası, Problemler ve Çözüm Yolları" konferansı verildi.



Prof. Dr. Kırbaşoğlu konferansında, genelde İslam dünyası denildiğinde büyük ölçüde Ortadoğu merkezli düşünüldüğünü ama İslam coğrafyasının yaklaşık üç kıtaya yayılmış, çok geniş ve kesintisiz bir coğrafyaya yayıldığını ifade etti. Prof. Dr. Kırbaşoğlu, "Atlas Okyanus kenarından Fas dediğimiz ama doğru adı Mağrip olan ülkeden cebinizde bir kuruş, üzerinizde bir elbise dahi olmasa 'selamünaleyküm aleykümselam' diyerek Endonezya'ya kadar aç kalmadan, soğukta kalmadan yerinize varabilirsiniz. Böyle muhteşem bir medeniyet mirasına sahibiz. Fakat bu medeniyet mirası bizimle tanışmayı onların da bizimle tanışmasını bekliyor. Öğrencilerimizi acilen hangi meslekten olursa olsun İslam dünyasına açılmaları ve oradaki kardeşleriyle tanışmak için ilk adımları atmalarını tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu.



İslam dünyasıyla çok güçlü duygusal bağlarımız olduğunu belirten Prof. Dr. Kırbaşoğlu, siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel ve etnik pek çok açıdan genel bilgi verdi. Prof. Dr. Kırbaşoğlu, Türkiye'nin İslam dünyasıyla ilişkilerinde sivil inisiyatif olarak özellikle entelektüel düzlemde yapılabilecekler, bu ilişkileri geliştirmenin önündeki engeller ve bu engelleri aşmak için atılması gereken adımlar konusunda katılımcıları bilgilendirdi.



Dayanışmaya Umut Yolu Topluluğu tarafından düzenlenen konferansın açılışında konuşan İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şehmus Demir, "Türkiye'de İslam dünyasını en iyi bilen hocalardan birisidir. Bilgilerine mutlaka ihtiyacımız var. Hocamızdan İslam dünyasıyla ilgili vereceği bu konferanstan istifade edeceğiz" diye konuştu. - GAZİANTEP