Premium Sınıfındaki Ürünlerin Satışı Hızla Büyüyor

Nielsen'in hızlı tüketim ürünleri pazarı için yaptığı Global Premiumlaşma Araştırması'na göre, 'Premium' sınıfındaki ürünlerin satışında hızlı bir büyüme görülüyor. Araştırmaya göre Türkiye'de de söz konusu büyümenin geçerli olduğu saptandı.



Araştırma şirketi Nielsen'in hızlı tüketim ürünleri pazarı için Global Premiumlaşma Araştırması'nı gerçekleştirdi. Araştırma sonuçlarına göre belirli bir kategorideki ortalama fiyattan en az yüzde 20 daha yüksek maliyetli ürünler olarak tanımlanan 'Premium' sınıfındaki ürünlerin satışında hızlı bir büyüme görülüyor. Araştırma, söz konusu büyümenin Türkiye'de de geçerli olduğunu gösteriyor.



"Tüketiciler, ürünleri kendilerini nasıl hissettirdiğine bağlı olarak satın alıyor"



Nielsen Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Didem Şekerel Erdoğan açıklamasında "Artan refahla birlikte, tüketiciler bütünlüklü bir deneyim sunan ürünleri daha çok talep eder hale geldi. Pek çok tüketici, temel ihtiyaçlarını karşılayacak ürünlerin ötesinde, ürünleri kendilerini nasıl hissettirdiğine bağlı olarak satın alıyor. Farklı deneyimler yaşamaya yönelik beklentiler önemini korumaya devam ediyor. Örneğin geçtiğimiz yıl Türkiye atıştırmalık kategorisindeki büyümeye en büyük katkının premium segmentteki inovasyonlardan geldiğini görüyoruz" ifadelerine yer verdi.



Erdoğan, "Tüketiciler premium ürünleri rasyonel veya duygusal gerekçelerle satın alıyor ancak duygusal gerekçeler, statü ve başarı arzusunun görece daha yüksek olduğu yükselen pazarlarda daha çok ön plana çıkıyor" diyerek "Premium ürün satın almak kendimi iyi hissettiriyor" diyenlerin oranının şu şekilde değiştiğini belirtti: "Asya/Pasifik'te yüzde 55, Avrupa'da yüzde 29, Afrika/Orta Doğu'da yüzde 48, Latin Amerika'da yüzde 28, Kuzey Amerika'da yüzde 36, Türkiye'de yüzde 55".



Premium ürünlerin fiyatı, tüketici tercihini etkilemiyor



Araştırmaya göre katılımcılar, premium ürünleri daha çok 'olağanüstü kalite' ve 'performans' ile tanımlıyor. Premium ürünlerin tercih edilmesinin, katılımcıların büyük bir çoğunluğuna göre ortalama üstü fiyat etiketleriyle de bir ilgisi yok. Öyle ki, bir ürünü pahalı olduğu için premium olarak değerlendirdiğini söyleyenler, dünya genelindeki katılımcıların üçte birini bile oluşturmuyor ve bu veri, 'premium' iddiasını destekleyecek açık bir değer sunmadan fiyatları yukarı çeken şirketlere net bir uyarı niteliği taşıyor. - İSTANBUL