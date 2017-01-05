Tayvanlı Politikacının Ölüm Yıl Dönümünde 50 Direk Dansçısı Gösteri Yaptı

Tayvan'ın Chiayi şehrinde geçtiğimiz yıl 76 yaşında hayata gözlerini yuman Tung Hsiang'ın ölüm yıl dönümünde elli direk dansçı kadının gösterisi eşliğinde anma töreni düzenlendi. Bu anma töreni akıllara Kuzey Kore'nin komünist lideri Kim Jong Un'u getirdi.

OĞLU TARAFINDAN ORGANİZE EDİLDİ

Chiayi şehir meclisinde uzun yıllar altyapıdan sorumlu idareci olarak görev alan Hsiang, oğlunun organize ettiği ölüm yıl dönümündeki anma töreninde gürültülü ve dikkat çekici bir şekilde hatırlandı. Yarı çıplak giyimli dansçı kadınlar, cipler üzerine kurulu stantlarda direk dansı yaparak Hsiang'ın seçmenlerine unutulmaz bir gösteri sundu.



SEVİLEN POLİTİKACININ 'ANMA TÖRENİ' ÜÇ HAFTA SÜRDÜ

Halk tarafından çok sevilen politikacının ölüm yıl dönümünde seçmenleri, sokaklara çıkarak 'iyi partilere düşkün' politikacı Hsiang'ın kortejine saygılarını gösterdi. Yaklaşık üç haftayı bulan sıradışı 'yas töreni'nde geçit yapan 200 araçlık konvoy, politikacının halk tarafından ne kadar sevildiğini gözler önüne serdi.



Hsiang, 10 yıldan fazla bir süre boyunca Chiayi şehir senatosunda altyapıdan sorumlu yöneticisi olarak görev almış, bu zaman zarfında halkın takdirini ve sevgisini kazanmış bir politik figür olarak tanınmıştı.



