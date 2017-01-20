Pilot İbrahim Gürcan Dirancı Ayvalık'ta Toprağa Verildi

Kırgızistan'da düşen uçağın pilotu İbrahim Gürcan Dirancı, memleketi Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde toprağa verildi.



Kırgızistan'da düşen uçakta hayatını kaybeden İbrahim Gürcan Dirancı'nın na'şı, sabah Bursa'nın Yenişehir ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından memleketi Balıkesir'in Ayvalık ilçesine getirildi. Burada 150 Evler Mahallesi Şehitler Camii'ne getirilen Dirancı için ikindi namazı sonrasında tekrar cenaze namazı kılındı. İbrahim Gürcan Dinarcı'nın cenazesi omuzlar üzerinde bir süre taşındıktan sonra ilçe kabristanına defnedildi. Cenazeye İbrahim Gürcan Dirancı'nın eşi Gülsen, oğlu Alp Onur Dirancı ile yakınları, mülki ve askeri erkan ile vatandaşlar katıldı. - BALIKESİR