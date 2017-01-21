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Petrol Arama ve İşletme Ruhsatı Kararları
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Petrol Arama ve İşletme Ruhsatı Kararları

Thrace Basin Natural Gas Türkiye Corporation, Pinnacle Turkey Inc, Corporate Resources B.V. ve Transatlantic Exploration Mediterranean Int. Pty. Ltd. Şti Gaziantep ve Kahramanmaraş illerinde müştereken sahip bulundukları petrol arama ruhsatını 17 Ocak 2017 itibarıyla terk etti.

Petrol Arama ve İşletme Ruhsatı Kararları

Thrace Basin Natural Gas Türkiye Corporation, Pinnacle Turkey Inc, Corporate Resources B.V. ve Transatlantic Exploration Mediterranean Int. Pty. Ltd. Şti Gaziantep ve Kahramanmaraş illerinde müştereken sahip bulundukları petrol arama ruhsatını 17 Ocak 2017 itibarıyla terk etti.

Konuya ilişkin ilan Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Thrace Basin Natural Gas Türkiye Corporation, Pinnacle Turkey Inc, Corporate Resources B.V. ve Transatlantic Exploration Mediterranean Int. Pty. Ltd. Şti Gaziantep ve Kahramanmaraş illerinde müştereken sahip oldukları petrol arama ruhsatını 17 Ocak 2017 itibarıyla terk etti.

Transatlantic Exploration Mediterranean Int. Pty. Ltd. Şti, Diyarbakır il sınırları içerisinde sahip olduğu petrol arama ruhsatının süresinin 2 yıl süreyle uzatılması için 12 Ocak'ta müracaatta bulundu.

Öte yandan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) Adıyaman ve Şanlıurfa illerinde sahip olduğu 3270 hektarlık petrol işletme sahasına 2485 hektarlık sahanın ilave edilmesine karar verildi.

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Türkiye Petrolleri, Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti, Kahramanmaraş, Resmi Gazete, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, 17 Ocak