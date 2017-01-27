Parklardaki Zeytinler Aşevi İçin Yağa Dönüştürülüyor

Turgutlu ilçesinde parklardaki ağaçlardan toplanan zeytinler, yağa dönüştürüldükten sonra ihtiyaç sahipleri için AŞ evinde yapılan yemeklerde kullanılıyor.



İlçe genelinde geçen yıl parklardaki ağaçlardan hasadı yapılan zeytinden 1 ton zeytinyağı elde eden Turgutlu Belediyesi, bu yıl da çalışmalarını sürdürüyor.



Ergenekon Mahallesi Hüdavendigar Parkındaki hasat çalışmalarını inceleyen Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, elde ettikleri zeytin yağını, belediye olarak ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıttıkları yemekte kullandıklarını belirtti.



Belediye olarak ilçedeki bin 300 ihtiyaç sahibi aileye sıcak yemek verdiklerini belirten Şirin, şunları kaydetti:



"Geçen yıldan bu yana başlattığımız bu çalışmamızdan 1 ton zeytin yağı elde ettik. Belediyemize ait parklarda bulunan ağaçlardan hasadı yapılan zeytinler, fabrikada yağa dönüştürülüyor. Elde ettiğimiz yağları da belediyemize ait bu AŞ evinde değerlendiriyoruz. Böylece hem bize yemek maliyeti de az olmuş oluyor, hem zeytinler heba olmuyor hem de ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız sağlıklı ve lezzetli yemek yiyor. Onların bir hayır duası bizim için en güzel kazanım."