Parıldar'dan İlçe Ziyaretleri

Yalova İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Suat Parıldar, Altınova İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünü ziyaret etti.



Parıldar, personeli odalarında ziyaret ederek İlçe Müdürü Mesut Ünal'dan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.



Ünal, Altınova'nın tarımsal yapısı ve 2016 yılında yapılan çalışmalarla ilgili bir sunum yaptı.



Sunumun ardından bir değerlendirme yapan Parıldar, projeler konusunda birlikte hareket edilmesi gerektiğine dikkat çekti.



"Fikirlerimiz birlikte paylaştıkça var olur, başarı artar, daha fazla verim ortaya çıkar." diyen Parıldar, şöyle konuştu:



"Hep birlikte bir adım daha nasıl ileriye gidebiliriz, küçük alanlardan maksimum ve en kaliteli verimi nasıl sağlarız, üretimi nasıl artırabiliriz bunun arayışı içerisinde olalım. Kivi üreticilerimizi iyi tarım uygulamaları ve 12. Etap Kırsal Kalkınma Yatırımlarından yararlanmaları için teşvik edelim. Ülkemiz kivi üretiminin yüzde 50 sini karşılayan ilimizde kivide markalaşmak büyük önem taşıyor. Bununla ilgili çalışmalar yapalım. Ayrıca çilek, trabzon hurması ve diğer ürünlerde de çiftçilerimizin gelir seviyelerini artırıcı çalışmalara hız verelim."