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Öztrak Borsadaki Yükseliş İçin Soru Önergesi Verdi
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Öztrak Borsadaki Yükseliş İçin Soru Önergesi Verdi

CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak borsadaki yükselişe ilişkin soru önergesi verdi.

Öztrak Borsadaki Yükseliş İçin Soru Önergesi Verdi

CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak borsadaki yükselişe ilişkin soru önergesi verdi

Kaynak: Dunya.com

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Milletvekili, Faik Öztrak, Tekirdağ, Borsa