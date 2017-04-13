Öztrak Borsadaki Yükseliş İçin Soru Önergesi Verdi
CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak borsadaki yükselişe ilişkin soru önergesi verdi.
CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak borsadaki yükselişe ilişkin soru önergesi verdi
Kaynak: Dunya.com
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