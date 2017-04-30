Köylüler Yavru Karaca Buldu

İstanbul'da, ormanlık alanda köylüler tarafından bulunan 10 günlük yavru karaca koruma altına alındı. Yavru karaca görevliler tarafından biberonla beslendi.



İstanbul'da ormanlık alanda bulunan ve 10 günlük olduğu tahmin edilen yavru karaca koruma altına alındı. Pendik'e bağlı Göçbeyli köyünde ormanlık alanda yavru bir karaca gören vatandaşlar yetkililere haber verdi. Köye giden Pendik Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı ekipler yavru karacayı koruma altına aldı. Müdürlüğe bağlı veteriner hekimler tarafından sağlık kontrolünden geçirilen ve bakımları yapılan yavru karaca biberona konulan sütle beslendi. Yavru karaca, belediye tarafından gerekli işlemleri yapıldıktan sonra Doğa ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerine teslim edilecek.



Yavru karacanın bulunmasından itibaren bakımıyla ilgilenen Pendik Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Veteriner İşleri Birim Sorumlusu Veteriner Hekim Özkan Kır, "Pendik ilçesinin Göçbeyli köyünde vatandaşlarımız bulmuş, bize ihbar ettiler. Ekiplerimiz gittiklerinde yavru hayvanı doğal ortamda dolaşırken buldular. Önce çevrede annesini aradılar. Daha çok küçük hayvan annesiyle birlikte büyümesi gerekiyor. Annesi bulunamadı. Diğer yaban hayvanlarından zarar görmemesi için koruma altına aldık. İlk bakımlarını yaptık. Büyütülüp doğaya salınmak üzere Doğa Koruma Milli Genel Müdürlüğüne teslim edeceğiz. Burada yeterli seviyede büyüdüğünde doğal ortamına salınacak" dedi.



Yavru karacanın 10 günlük olduğunu belirten Özkan Kır, "Tahminimizce 10 günlük civarında hayvan. Sağlık durumunda bir problem yok. Sağlık kontrolünü yaptık. Yine de bakım altına alınması gerekiyor. Bu halde doğaya salamayız. Çok küçük daha. Herkes çok büyük ilgi gösteriyor. Çocuklar olsun, yetişkinler olsun. Sadece doğada bulunan bir hayvan. Pek görmek mümkün değil. Çok sevimli ve sempatik bir hayvan insanlardan da kaçmıyor" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL