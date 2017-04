Hayatını Oğluna Adadı

Kayseri'de yaşayan Sevil Altuner'in 12 yaşındaki otizmli oğlu Tarık'ın hastalığı ile verdiği mücadele takdir topluyor. Oğlu ile beraber kentteki bütün sosyal aktivitelere giden anne Altuner'in mücadelesi sonucu, konuşamayan Tarık 3 sene içerisinde konuşmaya başladı.



Kayseri'de yaşayan 45 yaşındaki Sevil Altuner'in ikinci çocuğu olan Tarık'a 5 yaşında otizm teşhisi konuldu. Oğlunun hastalığını öğrenmesi ile beraber hayata küsmeyen ve otizmle ilgili araştırmalar yapan anne Altuner, oğlu ile beraber kentteki sosyal aktiviteleri takip etmeye başladı. Bütün aktivitelere oğluyla beraber giden Altuner'in mücadelesi sonucunda Tarık, 3 sene sonra konuşmaya başladı. Aldığı kurslar sonucunda org çalmaya başlayan Tarık'ın hastalığındaki olumlu ilerlemesi, diğer annelere de örnek oluyor.



"Oğlum ile beraber mücadele ettik"



Anne Sevil Altuner, "Oğlum otizmliydi ama biz birlikte mücadele ettik. Birlikte hayata tutunduk ve zor günlerden geçtik. Çok zorluklar ve ayrımcılıklar yaşadık. Birçok yerde kapılar yüzümüze kapandı. Tarık'ın iyileşmeyeceği söylendi. Bu hastalığın ömür boyu süreceği söylendi ama biz asla pes etmedik. Oğlumla beraber çok gayret ettik. İlkokulunda sürekli yanında bekledim. Okulundaki bir öğretmenin yürekten sevgisiyle kendine özgüven kazandı. Ardından da okulda kendi kendine durmaya başladı. Kendi hayatını kendi idame etmeye başladı" ifadelerini kullandı.



"Tarık ile beraber yeniden doğdum"



Altuner, "Tarık'ın hastalığı ile 2.5 yaşında tanıştım. Aslında ben 9 aylıkken fark ettim ama 2.5 yaşında teşhis konuldu. Bunu hep söyledim ama kendime yediremedim. Tarık önceden konuşamıyordu ve yürüyemiyordu ama o günlerden bu güne kadar birçok şey değişti. Bizim Kayseri'de gitmediğimiz kurs kalmadı. Her yere beraber gidiyoruz. Daha önceden kurslarda yanında dururken şimdi kapının önünde bekliyorum. Artık arkadaşları ile beraber kendi kendine başarılı olabiliyor. Konuşması, yürümesi ve algısı biran açıldı. Ben Tarık ile beraber yeniden doğdum. Daha önceki hayatımda amaçsız yaşadığımı düşünüyorum. Oğlumla her günümüz planlı ve programlıdır. Her gün bir etkinlik ve bir kurstayız. Her gün yeni bir şeyler öğreniyoruz. Bende oğlumla beraber çok şey öğrendim" şeklinde konuştu. - KAYSERİ