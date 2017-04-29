Beykoz'da Hazır Beton Kalıpları Yola Böyle Yıkıldı

Beykoz'da lastikleri patlayan tırın dorsesindeki hazır beton kalıpları yere yıkıldı. Yıkılma anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansırken, yolda kimsenin olmaması olası bir faciayı engelledi.



Olay, dün saat 16.15 sıralarında Beykoz Gümüşsuyu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dorsesinde hazır beton kalıpları yüklü 06 SAN 75 plakalı bir tır şoförü, cadde üzerindeki kavşaktan dönüş yapmak istedi. Tır dönüş yapacağı esnada büyük bir gürültü ile lastikleri patladı. Bu nedenle de tırın dorsesinin dengesi bozuldu. Dorsedeki yükün bir anda tek bir tarafa yönelmesi sonucu hazır beton kalıpları gürültüye yere yıkıldı. Yıkılma anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Kalıplar yıkılırken yolda kimsenin olmaması da olası bir faciayı engelledi. - İSTANBUL