Kilis'te, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Fatih Sultan Mahallesi Kesmelik Caddesi'nde Mehmet Tosun yönetimindeki 79 AC 733 plakalı motosiklet ile E.Y. idaresindeki 79 EG 100 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Tosun, ambulansla kaldırıldığı Kilis Devlet Hastanesi'nde bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücü E.Y. gözaltına alındı. - KİLİS
Otomobil Motosiklete Çarptı: 1 Ölü
Kilis’te, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Kilis'te, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
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