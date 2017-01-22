Osmaniye'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.



Kadirli-Adana karayolu Aydınlar Köyü kavşağı yakınlarında, Uğur Özyüksel idaresindeki 80 LL 109 plakalı otomobille Ali Nergizli idaresindeki 26 CH 484 plakalı otomobil çarpıştı.





Kazada, sürücüler ile Ali Nergizli'nin kullandığı otomobilde yolcu olarak bulunan Serdar Alasırt yaralandı.





Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine kaza yerine gelen ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edilen yaralılardan Alasırt'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.





Trafik akışı jandarma ekiplerinin kontrolünde bir süre tek taraflı sağlanırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.