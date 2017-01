Ortaköy'deki Saldırının Öncesi ve Sonrası

Yeni yıla heyecanla, coşkuyla girdiler. Bir saat sonra olacaklardan habersiz. Türk vatandaşların yanı sıra dünyanın dört yanından gelenler de vardı.



Kanlı eylemin öncesinde kaydedildi bu görüntüler:



A video posted by PROMISE! (@gorkemsarsk) on Dec 31, 2016 at 2: 01pm PST



Ukraynalı Natasha Volnova sosyal medyada paylaşmıştı. Sonrasında gelen paylaşımında ise "Arkadaşımla birlikte yeni yılı kutladığım mekanı teröristler bastı. Çok kişi öldü. Ben hayattayım, yaşıyorum" yazdı.



Bu arada, saldırgana ait ilk görüntülere ulaşıldı. Güvenlik kameraları kayıtlarında saldırganın içeride ve dışarıda farklı kıyafette olduğu görülüyor.



Bu görüntülerse, saldırganın gece kulübünü bastığı esnada mekanın girişinde bulunan görgü tanığı Mehmet Dağ tarafından kaydedildi.



Dağ, saldırganla göz göze geldiğini söyledi.



Yetkililerin saldırının bir kişi tarafından düzenlendiğini söylemesi ve görgü tanıklarının en az iki saldırgandan bahsetmesi kafaları karıştırdı.



01 januari 2017