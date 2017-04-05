Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu Açıklaması

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Iğdırlı feraset sahibi, güveniyoruz Iğdırlı'ya. İnşallah onlar da 16 Nisan'da milletimizin geleceği, gençlerimizin istikbali için bu önemli anayasa değişikliğine 'evet' diyeceklerdir." dedi.



Bakan Eroğlu ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldikleri Iğdır'da, Vali Ahmet Turgay Alpman'ı makamında ziyaret etti.



Valilik şeref defterini imzalayan Eroğlu ve Arslan, Vali Alpman'dan kent hakkında brifing aldılar.



Bakan Eroğlu, yaptığı konuşmada, kente müjdelerle geldiğini belirterek, "Ünlendi Barajı'ndan alınacak su arıtılacak, daha sonra çok uzun bir isale hattıyla şehir merkezi, 3 ilçe, beldeler ve köyler dahil olmak üzere 77 yerleşim yerinin, bütün Iğdırımızın su meselesi kökünden çözülecek. Artık vatandaşlar memba suyu gibi su içecek." diye konuştu.



Cazibe Merkezi Programı kapsamında bölgenin kalkınacağını vurgulayan Eroğlu, şunları söyledi:



"Doğu Anadolu Projesi (DAP) kapsamında inşallah yatırımlar 2017 ve 2019 yılları arasında adeta buraya yağacak. Çok büyük bir gelişme olacağına inanıyoruz. İstihdam artacak, işsizlik azalacak. Iğdırlı'nın gelir seviyesi çok artacak. 16 Nisan'dan sonra, Allah izin verirse 'evet' oylarıyla birlikte, milletimizin verdiği büyük kararla birlikte çok daha ileri noktalara gidecek. Iğdırlı feraset sahibi, güveniyoruz Iğdırlı'ya. İnşallah onlarda 16 Nisan'da milletimizin geleceği, gençlerimizin istikbali için bu önemli anayasa değişikliğine 'evet' diyeceklerdir."



Bakan Ahmet Arslan da 15 Temmuz hain darbe girişiminde insanlarımızın duruşunun omuzlarımıza yüklediği sorumluluğun bilincinde olduklarını vurguladı.



Çok fazla çalışmaları gerektiğini aktaran Arslan, "Milletimize, memleketimize çok daha iyi bir gelecek bırakmamız gerektiğini biliyoruz. Bu yolda da biz yürümeye devam edeceğiz. İnşallah insanımızın da her zamanki gibi desteği yanımızda olacak, buna hiç şüphemiz yok." ifadesini kullandı.



İnsanların kendisine hizmet edeni bildiğini anlatan Arslan, şunları kaydetti:



"Kendine hizmet edenlerin gayretlerini, amaçlarını görüyor ve bu amaç doğrultusunda da 'evet yanınızdayız' diyor. İnşallah onlar yanımızda olduğu sürece hem insanımızın geleceği çok daha ferah, çok daha müreffeh olacak, hem de inşallah biz dış güçlere insanımızla, milletimizle birlikte daha çok ders vereceğiz. Bugüne kadar çok ders verildi ama bundan sonraki ilk dersi de inşallah 16 Nisan'da milletimiz verecek. Biz de devamında güçlü hizmetlerimizle vereceğiz."



Ziyarette Vali Alpman, Eroğlu'na Ağrı Dağı'nın bulunduğu tablo hediye etti.