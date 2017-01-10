Ordu-Giresun Havalimanında Sevindiren Gelişme

Ordu-Giresun Havalimanı, 2017'de, A sınıfı seyahat acentelerine verilen uçak başı 6 bin dolarlık yakıt desteği kapsamına alındı.



Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un, Kültür ve Turizm Bakanı Naci Ağbal ile yaptığı görüşmelerin sonucunda oluşturulan teşvik, Bakanlar Kurulu'nda alınan kararın ardından Resmi Gazete'de yayınlandı.



Ordu turizmine büyük katkı sağlaması beklenen karara göre, yerli ve yabancı turistlerin son zamanlarda ilgisinin arttığı Ordu'da, A sınıfı seyahat acentelerine verilen uçak başı yakıt desteği, kente yapılan uçuş sayısının artmasında etkili olacak.



Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "2017 için Ordu-Giresun Havalimanının A sınıfı seyahat acentelerine verilen uçak başı 6 bin dolarlık yakıt desteği kapsamına alınması, bölge turizmine büyük ivme kazandıracak. Ayrıca bölgemiz turizmi için de önemli bir kazanç olacak. Körfez ülkelerinden Türkiye'ye gelen ve Ordu'yu tercih eden turist sayısının da önemli oranda artacağını tahmin ediyoruz. Ordu'ya, Giresun'a ve bölgemize, bu çalışmanın hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - ORDU