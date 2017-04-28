Operasyondan Dönen Mehmetçiğe Vatandaşlardan Davul-zurnalı Karşılama

Tunceli'de düzenlenen operasyona destek vermek için giden Mehmetçik, operasyon dönüşünde vatandaşların davul-zurnalı sevgi gösterisiyle karşılaştı.



Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ve Bingöl Komutanlığı Jandarma Komando Alay Komutanlığı tarafından 26 Nisan 2017 tarihinde bölücü terör örgütüne yönelik düzenlenen müşterek operasyonda, Tunceli'nin Pülümür ilçesi Kızılmescit bölgesinde tespit edilen 8-10 kişilik terörist grubuna müdahale etmek üzere bölgeye sevk edilen Jandarma Özel Harekat birlikleri operasyon dönüşünde vatandaşın sevgi gösterisiyle karşılaştı. Birliklerin dönüş yaptığı Bingöl'deki komutanlığa gelen vatandaşlar, Mehmetçiğe davul ve zurnayla karşılama töreni gerçekleştirdi. - ANKARA