Operasyondaki Mehmetçik'ten Öğrencilere Karne Hediyesi

Bitlis'te terör örgütüne yönelik operasyonlara devam eden askerler, merkeze bağlı Başmaklı köyündeki öğrencilere karne hediyesi verdi.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bitlis kırsalında "Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Bahattin Dolma" operasyonunu sürdüren Jandarma Bölge Komutanlığı unsurları, merkeze bağlı Başmaklı köyündeki Başmaklı İlkoğretim Okulu'nu ziyaret etti.



Karne dağıtıldığı sırada sınıflara giren askerler, öğrencilere karne hediyesi olarak mont, ayakkabı, boyama kitabı, boyama kalemi ve hikaye kitabı dağıttı.



Hediyelerini alan öğrenciler, büyük sevinç yaşadı.