Okullarda Karne Heyecanı

Uşak'ta, 60 bin 507 öğrenci karne alarak 2 hafta sürecek yarıyıl tatiline girdi.



Uşak Eşe Halil Erdoğdu İlkokulu'nda düzenlenen törende öğrenciler, karnelerini Uşak Valisi Ahmet Okur'un elinden aldı.



Vali Okur, eğitim öğretim yılının ilk yarısının sorunsuz şekilde tamamlandığını ve il genelinde toplam 60 bin 507 öğrencinin karne aldığını ifade etti.



Öğrencilere tatilde bol bol oyun oynamalarını nasihat eden Vali Okur, "Büyüklerinizi ziyaret edip ellerini öpün, arkadaşlarınızla vakit geçirin, çünkü sizler bu tatili hak ettiniz, enerji depolayın ikinci döneme daha yüksek motivasyonla başlayın. Tatilde kitap okumanız önemli."diye konuştu.



Vali Okur törende Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) birinci sınavlarında tüm soruları doğru cevaplayan Eşe Halil Erdoğdu Ortaokulu 8. sınıf öğrencileri Burak Onur Kuşdemir ile Buğra Türker'e hediye verdi.



Törene, Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, Jandarma Komutanı Albay Nedim Selbisu, Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Genel Meclisi Başkanı Mahmet Nacar ile veliler katıldı.



Eşme ilçesi Karaahmetli köyünde düzenlenen karne töreninde Eşme Kaymakamı Ozan Güzel öğrencilerin yorucu bir eğitim öğretim dönemini geride bıraktıklarını belirterek, tatili en iyi şekilde değerlendirmelerini istedi.



Konuşmaların ardından Kaymakam Gazel öğrencilere karnelerini verdi.