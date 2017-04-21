Öğrencilerden Askerlere Mektup

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından Sivas'ta misafir edilen Gemerek ilçesi Yurter Özcan Ortaokulu öğrencileri, 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığındaki askerlere mektup yazdı.



SESOB'dan yapılan açıklamaya göre, Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğince Sivas'ta misafir edilen öğrenciler, SESOB Başkanı Beşir Köksal ile 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığını ziyaret etti.



Tugay Komutanı Piyade Kıdemli Albay Mehmet Kip ile bir araya gelen öğrenciler, komutanlarla bir süre sohbet etti.



Tugay Komutanı Piyade Kıdemli Albay Mehmet Kip, subay, astsubay ve uzman çavuşların askeri görevlerini en güzel şekilde yerine getirdiğini belirtti.



Ziyarette, askerlere mektup yazan 26 öğrenci, yazdığı mektupları da kendi elleriyle askerlere verdi.



Askerlerin öğrencilerin yazdığı mektupları okurken duygusal anlar yaşadıkları gözlendi.



Başkan Köksal ise öğrencilere zamanını ayırarak, bir süre onlarla vakit geçiren, öğrencilerin yazdıkları mektupları askerlere teslim etmesini sağlayan Kip'e ve komutanlara teşekkür etti.



Köksal, "Komutanımız gerçekten gerek bizlerle gerekse de çocuklarımızla yakından ilgilendi. Çocuklarımızın gelecekte iyi bir meslek sahibi olması için önerilerde bulundu. Onlara askerliğin kutsal bir meslek olduğunu gösterdi. Hediyeleriyle çocuklarımızı mutlu etti. Bizler de komutanımıza yakın ilgi ve alakasından dolayı teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.