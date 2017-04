Öğrenciler TEOG sınavına girdi, veliler dışarıda dualar okudu



BURSA - Bursa'da Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş ortak sınavında 415 sınav merkezinde 39 bin 830 öğrenci iyi bir lisede okuyabilmek için ter döktü.

8. sınıf öğrencilerinin girdiği ortak sınavların ikinci oturumu bugün bütün yurtta yapıldı. 2 gün yapılan sınavlarda Bursa geneli 17 ilçede öğrenciler dün Türkçe, Matematik, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden imtihana girdi. Her dersten toplam 20'şer soru sorulurken, öğrencilere her ders için 40'ar dakika süre verildi.

Ortak sınavlarda her ders için seçmeli 20 soru sorulurken, değerlendirmede yanlış cevap sayısı doğru cevap sayısını etkilemedi. Öğrenciler sınavda ter dökerken öğrenci velileri de okul önlerinde beklerken ter döktü. Bazı veliler ise heyecanlı bekleyiş sırasında evlatları için dua etti. Tüm Bursa'da sınav yapılan okullarda gün boyu ders yapılmadı.

TEOG ortak sınavların bugünkü ikinci gün oturumları ise sırasıyla Fen ve Teknoloji, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil derslerinden yapılacak. Yine ilk gün oturumunda olduğu gibi her ders için öğrencilerden 20'şer soruyu 40'ar dakikada cevaplamaları istenecek. Okullarda sınav günleri ders yapılmayacak. TEOG sınavlarına giremeyen öğrenciler için mazeret sınavları da 20-21 Mayıs 2017'de gerçekleştirilecek.

Öte yandan veliler de çocuklarının imtihana girdiği okullara akın etti. Veliler çocuklarına başarı dilerken, dua etmeyi ihmal etmediler.