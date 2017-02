Noel Baba Kuş Cenneti 149 Tür Kuşu Barındırıyor

ANTALYA'nın Demre İlçesi'ndeki Noel Baba Kuş Cenneti, 149 kuş türünü barındırmasıyla önemli sulak alanların başında yer alıyor. Karabatak, meke ve yaban ördeği gibi kuşların barındığı cennet, ilçe için önemli bir alternatif turizm destinasyonu olarak görülüyor.



Demre'nin Çayağzı Limanı yoluyla Andriake Antik Kenti arasında kalan Noel Baba Kuş Cenneti, Türkiye'nin en önemli sulak alanlarından biri olarak görülüyor. 1989 yılında Demre Belediyesi tarafından kuş cenneti olarak ilan edilen toplam 1000 hektarlık alan, sulak ve sazlıklardan oluşuyor. Alanın bir bölümünden Çayağzı Limanı'na akan ve şifalı olduğu söylenen sular bulunuyor. Kükürtlü ve ortalama 13-14 derece sıcaklığında suya sahip alan kuşların beslenmesi açısından zengin bir yapıya sahip. Alanda 149 kuş türü tespit edildi. Bunlardan 61'inin burada ürediği biliniyor. Alandaki kuş sayısı ve türü her geçen gün artıyor. Bu yıl alanın konukları arasına 3 de flamingo eklendi. Özellikle meke ve karabataklar alanda sürüler halinde geziyor ve besleniyor.



GÖNÜLLÜ OLARAK KORUNUYOR



Alandaki başlıca kuş türleri arasında karabataklar, balıkçıllar, mekeler, yaban ördekleri ilk sırada yer alıyor. Noel Baba Kuş Cenneti Demre'deki tarih ve deniz turizminin yanında yeni bir turizm destinasyonu olarak öne çıkıyor. Zaman zaman kuş meraklıları bu alana geziler düzenliyor. Alan Demreliler ve Çayağzı Limanı'nda yatçılar tarafından gönüllü olarak korunuyor.



149 TÜRDE KUŞ BARINIYOR



Demre Kaymakamı Murat Uz, "Tabi ki Demre'nin barındırdığı birçok zenginlik var. Özellikle tarihi ve turistik alanlarla birlikte burası da son dönemde alternatif önem kazanan, alternatif turizm arayışı yapan bütün kuş severlere önemli bir imkan sağlamaktadır. Özellikle kuş gözlemi açısından burada her türlü ekipman, kuş gözlemevleri yapılmış durumda. Burada 149 değişik türde, nesli tükenmeye varmış olan kuşlarımız bu sulak alanda barınmakta. Alternatif turizm destinasyonları yaratmak adına ilçemize bütün turistlerimizi davet ediyorum. Burası vatandaşımızın doğal koruması altında. Burada kaçak avlanan bazı insanlarımız oluyor. Burada şu mesajı vermek istiyorum; buralar önemli mekanlar. Buralar önemli doğa harikası olan yerler. Bu canlılarımız zarar vermeyelim. Kaçak avlanma yapmayalım. Buraya bizim her zaman polis, jandarma dikmemiz mümkün olmayabiliyor. Lütfen 100 gram, 150 gram et için bu canlılara zarar vermeyelim. İstiyorsanız bize başvurun. Biz size kat kat fazlasını verelim. Bütün kuş gözlemcilerini bu doğa harikası yere davet ediyorum" diye konuştu.



