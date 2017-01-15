Nilüfer'de Sanat Mahallelere Taşınıyor

Nilüfer Belediyesi ve Sanat Mahal işbirliğiyle başlatılan proje aracılığıyla Nilüfer'de barışın çocukları sanatla buluşuyor.



Nilüfer'de sanat, çocuklar için mahallelere taşınıyor. Nilüfer Belediyesi ve Sanat Mahal işbirliğiyle geliştirilen "Sanat Mahallelere Taşınıyor" Barışın Çocukları Haklarını Sanatla Öğreniyor projesi, Büyükbalıklı Mahallesi'nde başladı. Büyükbalıklı Mahallesi İletişim Merkezi'nde kurulan sanat atölyesinde 7-12 yaş arasındaki çocuklar, alanında uzman eğitmenler tarafından bir taraftan haklarını öğrenirken diğer bir taraftan da sanatın farklı dallarıyla tanışıp eğlenceli dakikalar yaşadı.



Sanat atölyesinde Büyükbalıklı Mahallesi'ndeki çocuklara, yaratıcı drama, resim, stop-motion video yapımı, müzik ve geri dönüşüm malzemeleri teknikleri ile sanatsal becerilerle ilgili eğitim verildi. Çocuklar eğitimlerin yanı sıra Dünya Çocuk Hakları Evrensel Bildirgesi hakkında da bilgilendirildi.



Proje kapsamında Nilüfer'in 20 mahallesinde 10 hafta boyunca çocuklar hem haklarını öğrenecek hem de çeşitli sanat dallarıyla tanışıp yaratıcılıklarını geliştirecek. - BURSA