Nijerya'da Çobanlar ve Çiftçiler Arasındaki Çatışmalar

ADDİS Nijerya'daki Gan Allah Fulani Kalkınma Birliği (GAFDAN), Fulani sığır çobanları ile bölgedeki çiftçiler arasındaki çatışmalar sonucu 2,7 milyon Fulani'nin yaşamını yitirdiğini ileri sürdü.



GAFDAN Genel Sekreteri Elhaji Sale Bayari, Nijerya'da Fulani sığır çobanlarıyla çiftçilerin sık sık çatıştıklarını belirterek, "1999'dan beri devam eden şiddet olaylarında 2,7 milyon Fulani öldürüldü ve 2,3 milyon sığır da çiftçiler tarafından çalındı." dedi.



Bayari, hükümete çağrıda bulunarak krizin çözümü için güçlü adımlar atılmasını istedi.



Fulani çobanlarının, ülkede Hristiyanların çoğunlukta olduğu güney bölgelerinde 18. yüzyıl İslam reformcusu Şeyh Osman Dan Fodio'nun öğretilerini yaymaya çalıştığı ileri sürülüyor.



Hayvanlarına yiyecek bulabilmek için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler ise çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.