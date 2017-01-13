Neşet Ruacan Trio Ft. Şenova Ülker & Yahya Dai & Bulut Gülen

Neşet Ruacan Band'in bu performansında sahnede caz müziğin önde gelen isimlerinden, Şenova Ülker'i trompette, Yahya Dai'yi saksafonda Bulut Gülen'i trombonda izleyeceksiniz.



Houseband olarak 5. sezonu geride bırakan Neşet Ruacan Band her programında değişen değerli konuklarıyla, İstanbul'da caz severlerin önemle ve yakından takip ettiği performanslar arasında yer alamaya devam ediyor.



Virtüöz enstrümantistlerin ve birbirinden değerli vokallerin yer aldığı projede her performans imza niteliğinde.



Neşet Ruacan (g) Deniz Dündar (d) Andreas Metzler(b)