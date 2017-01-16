Nazım'ın 115'inci Yaşı Moritz'in Güçlü Yorumuyla Kutlandı

Nazım Hikmet'in 115. Yaşı, Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde Sema Moritz sahne aldığı konserle kutlandı.



Türk dilinin ve dünya edebiyatının en büyük şairlerinden Nazım Hikmet, Sema Moritz'in sahne aldığı "Nazım ve Brecht Buluşması" konseriyle anıldı.



Sema Moritz, Nazım Hikmet'in ve Brecht'in şiirlerinden bestelenen Türkçe ve Almanca şarkılarla izleyicileri hüzün ve coşku arasında büyülü bir yolculuğa çıkardı. Birbirinden çok farklı kültürlere ait çalışmalarıyla tanınan, özgün ve güçlü yorumuyla müzik dünyasında özel ve önemli bir yer edinen Sema Moritz, Nazım ve Brecht bestelerine getirdiği farklı yorumlarıyla müzikseverlerden yine tam not aldı. Konserinde Nazım Hikmet'in "Herkes Gibisin", "Ceviz Ağacı"," Tahir ile Zühre", "Hiroşimalı Küçük Kız", "Japon Balıkçısı" ve "Varna Türküleri" isimli şiirlerinden bestelenen şarkıları seslendiren sanatçıya, bazı şarkılarda izleyiciler de eşlik etti.



Konserini ayakta alkışlarla sona erdiren sanatçıya, Çankaya Belediyesi Başkan Yardımcısı Nafiz Kaya tarafından çiçek takdim edildi. - ANKARA