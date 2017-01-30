Nazilli Belediyespor'da Mağlubiyet Üzüntüsü

SPOR Toto 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 1-0 öne geçtiği maçta Amed Sportif'e deplasmanda 2-1 yenilen Nazilli Belediyespor büyük üzüntü yaşıyor.



İkinci yarıda Hacettepe ve Kahramanmaraşspor galibiyetleriyle play off için umutlanan siyah beyazlılar bu sonuçla 5'inci Keçiörengücü'nün 8 puan gerisine düşerken, Teknik Direktör Ahmet Kazım Ertem umutlarını kaybetmediklerini söyledi.



Amed Sportif deplasmanında 78'inci dakikaya kadar önde olduklarını hatırlatan Ertem, "78 ve 80'inci dakikalarda üst üste iki şok gol yedik. Tüm çabamıza rağmen geri dönüş yapamadık, kritik bir yenilgi aldık. Önümüzde uzun bir yol var. Mutlaka seri galibiyetler yakalayacağız" diye konuştu. Nazilli Belediyespor'da Amed Sportif maçında sarı kart gören Gökhan ve Yüksel cezalı duruma düştü.



- Nazilli