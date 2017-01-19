Murat Karayalçın Balıkesir'de Anayasa Değişikliğini Değerlendirdi

Eski Başbakan yardımcılarından CHP'li Murat Karayalçın, CHP Balıkesir İl teşkilatı tarafından düzenlenen basın toplantısında yapılmak istenen anayasa değişikliğinin Türkiye'nin çoğulcu yapısına ters düştüğünü savunarak Türkiye'yi tıkanıklıklara götüreceğini ifade etti.



Eski Başbakan yardımcılarından CHP'li Murat Karayalçın, Balıkesir CHP İl Teşkilatı tarafından düzenlenen basın toplantısında anayasa değişikliği sürecini değerlendirdi. Anayasa değişikliği konusunu meclis platformunda izlediklerini belirten Karayalçın, "Öyle anlaşılıyor ki 2. tur oylamada kabul şeklinde Türkiye Büyük Meclisinden geçecektir. 2 ay sonra hep birlikte bildiğimiz gibi bir referanduma gideceğiz, anayasa değişikliği referandumu yapılacak. Milletvekillerimiz eski genel başkanlarımızdan sayın Deniz Baykal parti yöneticilerimiz ve genel başkanımız CHP'nin anayasa değişikliği ile ilgili anlayışını tavrını ortaya koymuş bulunmaktalar. Bunları tekrar etmeyeceğim ancak anayasa değişikliğinin bu girişimin çok büyük yanlışlık olduğunu, Türkiye'nin çoğulcu yapısına ters düştüğünü, Türkiye'yi tıkanıklıklara götüreceğini ifade etmek istiyorum. Yanlış bir iş yapılmaktadır, bedeli çok ağır olan halkımız ve yurdumuz için çok ciddi sakıncalar yaratacak olan bir sistem değişikliği gündeme getirilmiş bulunmaktadır. Çeşitli anketlerden halkımızın bu konuyla ilgili yeterince bilgi sahibi olmadığını görüyoruz. Bir anket sonucunu hatırlatmak istiyorum insanlarımızın yüzde 72'si değişikliği değişik düzeylerde bilmediklerini ifade etmektedirler. Yüzde 40'a yakın bir bölümü ise hiç bir bilgim yok ifadesini kullanıyor. Biraz biliyorum az biliyorum diyenlerle birlikte halkımızın yüzde 78'i ne olacağını değişiklik metninin ne olduğunu bilmediğini ifade etmiştir" dedi.



"Türkiye tek adam yönetimine sürüklenmektedir"



Türkiye'nin hem yurt içinde hem de yurt dışında çok ciddi saldırılara maruz kaldığını ifade eden Karayalçın, "Sayın Cumhurbaşkanı milli seferberlik ilan ettiğini söyleyecek ölçüde içinde bulunduğumuz sürecin vahametini ortaya koymaktadır. Ama bir yandan da gerçekten ulusal bütünlüğe çok ciddi olarak gereksinme duyduğumuz bir dönemde toplum parçalara ayrılmaktadır, toplumun çoğulcu yapısı dışlanmaktadır. Türkiye tek adam yönetimine sürüklenmektedir. Bir referandum yapılacak 2019 Kasımın dada eğer bu referandum evet ile sonuçlanırsa referandumun gereği olan seçimler gerçekleştirilecek. Yani 2 yıl sonra bu değişiklik uygulamaya taşınacaksa hem de apar topar bu dönemde halkımıza yeterince bilgi sunulmadan bir referandum yapılmasını ön görüyorsunuz. Biz buna karşıyız ancak bizim gerekçelerimizi bu süre içinde halkımıza ayrıntılı bir biçimde anlatmamızın olanakları da, araçları da ortadan kaldırılmaktadır. Halkımızın bu referandumda hayır oyu kullanacağına inandığımı ayrıca altını çizerek belirtmek istiyorum" şeklinde konuştu. - BALIKESİR