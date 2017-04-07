Muhtemel Kadrolar

TRABZONSPOROnur- Pereira, Uğur, Durica, Mas, Okay, Onazi, Olcay, Yusuf Yazıcı, Castillo, RodallegaSAKAT: YokCEZALI: N'DoyeBİLET FİYATLARI: Kale Arkaları (Güney-Kuzey) 40 lira, Doğu 80 lira, Batı 100 lira, VIP Silver 200 lira, VIP Gold 250 lira, VIP Platinum 300 lira.

Muhtemel Kadrolar

TRABZONSPOR

Onur- Pereira, Uğur, Durica, Mas, Okay, Onazi, Olcay, Yusuf Yazıcı, Castillo, Rodallega

SAKAT: Yok

CEZALI: N'Doye

BİLET FİYATLARI: Kale Arkaları (Güney-Kuzey) 40 lira, Doğu 80 lira, Batı 100 lira, VIP Silver 200 lira, VIP Gold 250 lira, VIP Platinum 300 lira.

-----------------------------------------

AYTEMİZ ALANYASPOR

Haydar- Gassama, Tzavellas, Omeruo, N'Skala, Sackey, Emre Akbaba, Candeias, Efecan Karaca, Vagner Love, Fernandes

SAKAT: Deniz Vural

CEZALI: Yok

-----------------------------------------

ANTALYASPOR 

Ferhat- Sakıb, Diego, Salih, Celustka, Zeki, Yekta, Deniz, Danilo, El Kabir, Eto'o

SAKAT: Chicco

CEZALI: Charles

------------------------------------------

GAZİANTEPSPOR: Victor- Elyasa, Pedreso, Abdulkadir, Reis, Fatau, Sefa, Kislyak, Ben-Hatira, Marcinho, Ghilas

SAKAT: Yok

CEZALI: Yok

BİLET FİYATLARI: VIP üst: 30 TL, VIP alt: 10 TL, Maraton ve kale arkası: 5 TL, Misafir takım 13.TL

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Bordo Mavili Takım, Danilo Di Luca, Gaziantepspor, Efecan Karaca, Yusuf Yazıcı, Deniz Vural, Türk Lirası, Antalyaspor, Emre Akbaba, Trabzonspor
sponsored ads