Muhtemel Kadrolar
TRABZONSPOROnur- Pereira, Uğur, Durica, Mas, Okay, Onazi, Olcay, Yusuf Yazıcı, Castillo, RodallegaSAKAT: YokCEZALI: N'DoyeBİLET FİYATLARI: Kale Arkaları (Güney-Kuzey) 40 lira, Doğu 80 lira, Batı 100 lira, VIP Silver 200 lira, VIP Gold 250 lira, VIP Platinum 300 lira.
TRABZONSPOR
Onur- Pereira, Uğur, Durica, Mas, Okay, Onazi, Olcay, Yusuf Yazıcı, Castillo, Rodallega
SAKAT: Yok
CEZALI: N'Doye
BİLET FİYATLARI: Kale Arkaları (Güney-Kuzey) 40 lira, Doğu 80 lira, Batı 100 lira, VIP Silver 200 lira, VIP Gold 250 lira, VIP Platinum 300 lira.
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AYTEMİZ ALANYASPOR
Haydar- Gassama, Tzavellas, Omeruo, N'Skala, Sackey, Emre Akbaba, Candeias, Efecan Karaca, Vagner Love, Fernandes
SAKAT: Deniz Vural
CEZALI: Yok
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ANTALYASPOR
Ferhat- Sakıb, Diego, Salih, Celustka, Zeki, Yekta, Deniz, Danilo, El Kabir, Eto'o
SAKAT: Chicco
CEZALI: Charles
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GAZİANTEPSPOR: Victor- Elyasa, Pedreso, Abdulkadir, Reis, Fatau, Sefa, Kislyak, Ben-Hatira, Marcinho, Ghilas
SAKAT: Yok
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: VIP üst: 30 TL, VIP alt: 10 TL, Maraton ve kale arkası: 5 TL, Misafir takım 13.TL