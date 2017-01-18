Muğla'da Maden Kaçakçılığı Operasyonu

Muğla'nın Milas ilçesinde maden işletme sahasında kaçak yollarla diaspor kristali çıkardığı belirlenen iki kişi jandarma ekiplerince yakalandı.



Bir ihbarı değerlendiren Milas Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pınarcık Mahallesi'nde özel bir maden şirketine ait alanda araştırma yaptı.



Ekipler burada kazdıkları oyuktan dünyada sadece Milas'ta bulunduğu belirtilen diaspor kristallerini çıkarmaya çalışan M.Ö. (46) ve C.Y'yi (35) yakaladı. Zanlılarla bin 420 gram kristal ele geçirildi. Şüphelilerin kullandıkları malzemelere de el konuldu.



Zanlılar, "Maden Kanunu'na muhalefet" suçlamasıyla gözaltına alındı.