Mü'nün 134. Kuruluş Yıl Dönümü Törenle Kutlandı

Marmara Üniversitesi'nin (MÜ) 134. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.



Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, MÜ'nün kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Sultanahmet Rektörlük Binası Ord. Prof. Dr. Nihad Sayar Konferans Salonu'nda bir tören gerçekleştirildi. Üniversitenin tanıtım filminin gösterilmesiyle başlayan törende konuşan rektör Prof. Dr. M. Emin Arat, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanlara Allah'tan rahmet diledi, gazilere ise şükranlarını sundu.



Arat, üniversite olarak geçmişte olduğu gibi bugün de evrensel demokratik normların savunucusu olduklarını belirtti.



Üniversitede yapılan çalışmalara değinen Arat, "Marmara Üniversitesi Türkiye'nin bugünlere gelmesinde emeği geçen sayısız bilim insanını, siyasetçiyi, bürokratı, sanatçıyı, sporcuyu, iş insanını ve topluma değer katan yüz binleri yetiştiren büyük bir camiadır. Toplumumuzun temel değerlerine saygı, toplumsal kesimlerle çok boyutlu iş birliği ve insan sevgisi temel önceliklerimizdir." ifadelerini kullandı.



MÜ'de 2016 sonu itibariyle toplam 572 bilimsel projenin yürütüldüğünü belirten Arat, bunların mali değerinin ise yaklaşık 15 milyon lira olduğunu aktardı.



Törende "Kuruluşundan Günümüze Marmara Üniversitesi: Geçmişten Geleceğe Müzikle Yolculuk" müzik dinletisi de gerçekleştirildi.