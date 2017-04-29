Mtb Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Özbey Açıklaması

Malatya Ticaret Borsası (MTB) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Özbey, şu ana kadar Malatya'da büyük bir don olayının yaşanmadığını kaydederek, "Bu yılki kayısı rekoltesinin iyi olacağını düşünüyorum" dedi.



Malatya Ticaret Borsası Toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Özbey, Meclis Başkanı Mehmet Akif Baştürk ve meclis üyeleri katıldı. Toplantıda konuşan MTB Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Özbey, 16 Nisan referandumunun geride kaldığını kaydederek, "Türkiye 16 Nisan'da bir referandum geçirdi. Referandumda halkımız ülkemizin bekası için oylarını kullandılar. İnşallah Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi Türkiye'ye başarı ve hayır getirir ve ülkemizin menfaatine olur ve inşallah ekonomimiz de daha iyi yerlere gelir" ifadelerini kullandı. Özbey, konuşmasında MTB'ye ait olan bir yeri de müteahhide vermeye planladıklarını kaydederek, "Biz bu yeri müteahhide vermeyi düşüyoruz. Ben bu vesile ile bu konuyla ilgilenen bütün müteahhitlerimizi buraya davet ediyorum" dedi.



Özbey, kayısıdaki son durum hakkında da bilgi vererek, "Nisan ayı genelde don olaylarının olduğu bir dönemdi ama Allah'a şükürler olsun şu ana kadar genel anlamda kayısıda büyük bir don olayı yaşanmadı. Ben bu yıl ki rekoltenin iyi olacağını düşünüyorum. Elbette bazı bölgelerde kayısı hasar görmüş olabilir, bu vesile ile de kayısısı hasar gören vatandaşlarımıza 'Geçmiş olsun' diyorum. İnşallah Mayıs ayı ile birlikte gerekli incelemeleri yapıp rekolteyi açıklayacağız" diye konuştu.



Özbey, Malatya'da düzenlenen 11. Tarım Fuarı hakkında da değerlendirmelerde bulunarak, "Fuarların illere büyük faydası vardır. Bu fuarın da Malatya'ya büyük katkılar sağladığını düşünüyorum. Fuara çok katılımcı geldi. Fuara gelenler Malatya'nın tarım ve hayvancılıkta geliştiğini bizzat ifade ettiler. Ben bu fuarların devamının gelmesini istiyorum" şeklinde konuştu. - MALATYA