PTT A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından PTT Her Yerde sloganıyla hizmete sunulan Mobilize PTT Aracı Bilecik'teki hizmete girdi.



Bilecik Belediyesi Sosyal Tesisleri Önünde hizmete giren Mobilize PTT Aracı tanıtımın sırasında açıklama yapan PTT Bilecik Başmüdürü Serhat Bozkurt, bu araç ile iş yerlerinin olmadığı acil ihtiyaç duyulan yerlerde Bilecik halkının hizmetine sunulacağını söyledi. Türkiye'de sadece 42 ilde bu araçta olduğunu ve bugün itibariyle bu illerde hizmete girdiği anlatan Başmüdür Bozkurt, "PTT A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından PTT Her Yerde sloganı kapsamında bu araç acil ihtiyaç duyulan mahallelerde, deprem ve doğal afet benzeri gibi durumlarda, fuar, açılış, ulusal veya uluslararası gösteri, toplantı salonlarında, şehir merkezine uzak üniversite, yurt kur müdürlükleri, sanayi bölgelerinde hizmet verecek. Bu araç için 1 aylık program oluşturulacak. Salı ve Perşembe günleri Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde hizmet vermeyi düşünüyoruz. Kalan günlerde ilçeler, köyler, beldelere gidecek. Müşterilerimizin bizim ayağımıza gelmesi düşüncesinden ayrılarak, bizim müşterilerimizin ayağına gitme odaklı genel müdürlüğümüzce belirlenen stratejiler doğrultusunda tüm hizmetlerin verildiği Mobilize PTT Aracı Bilecik halkımıza hayırlı uğurlu olsun. Bundan böyle PTT halkın ayağına kadar kesintisiz gidecektir" dedi.



Konuşmanın ardından Mobilize PTT Aracı davete katılan kurum müdürleri ve vatandaşlarla tanıtıldı. - BİLECİK