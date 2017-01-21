Mircea Lucescu: 'Beşiktaş Beni Çok Şaşırttı'

FutbolArena Dış Haberler - Türkiye'de bir dönem Galatasaray ve Beşiktaş'ı çalıştıran iki kulüpte de şampiyonluk yaşayan Lucescu uzun yıllar Shakhar Donetsk'i çalıştırdıktan sonra bu sezon Rusya Premier Lig takımlarından Zenit St. Petersburg'un başına geçen Mircea Lucescu, eski takımı Beşiktaş hakkında ülke basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Mircea Lucescu'dan Beşiktaş açıklaması



Zenit'in başına geçmeden önce Fenerbahçe'ye gideceği yönündeki söylentileri yanıtlayan Rumen teknik adam ülke basınına konuştu: "Bunlar geçmişte kaldı. Türkiye'yi çok sevdiğimi ve yeniden çalışmak istediğimi daha önce söylemiştim. Ancak bunun için şartların oluşması gerekiyordu. O yüzden artık Zenit'in başındayım. Tüm konsantremi Zenit'in başarılı olmasına çevirim." diye konuştu.



"BEŞİKTAŞ'IN STADI ÇOK GÜZEL OLMUŞ"



Rumen teknik adam eski takımı Beşiktaş hakkında da konuşurken, kendisinin ayrıldıktan sonra siyah beyazlıların duraklama dönemine girdiğini söylerken, "Beşiktaş'ta çok güzel bir sezon geçirmiştim ve şampiyonluk yaşadım. Sezon sonu ayrılmak durumunda kaldık. Güzel günlerdi. Türkiye'den ayrıldıktan sonra da Türk futbolunu takip ediyordum. Beşiktaş bir süredir iyi değildi ama geçen sezon elde ettikleri şampiyonlukla bence yeniden ayağa kalktılar. Yeni statları da çok güzel olmuş. Stat büyük bir takım çok önemli bir faktör. Biz Shakhtar'da son yıllarda bunun sıkıntısını yaşamıştık çünkü.



"BENİ ŞAŞIRTTILAR"



Açık konuşayım Beşiktaş beni şaşırttı. Duraksama döneminden sonra bu kadar çabuk ayağa kalkabilmeleri kolay iş değil." ifadelerini konuştu.