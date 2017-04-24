Milyonlar 'Instagram Çöktü Mü' Sorusuna Cevap Arıyor

Dünyaca ünlü sosyal paylaşım platformu Instagram'a Türkiye saatiyle 20.30 sıralarında erişim tamamen kesildi. Dünyada ve Türkiye'de milyonlarca Instagram kullanıcısı Twitter'dan "Instagram çöktü mü?" şeklinde tweet'ler atmaya başladı.

SORUNUN NE OLDUĞU BİLİNMİYOR

Sorun kaynağın ne olduğu ve ne zaman çözüleceği ise henüz bilinmiyor. Öte yandan konuyla ilgili Instagram yönetiminden de herhangi bir açıklama yapılmadı.

Instagram sayfasına girmek isteyenler bu manzarayla karşılaştı:

SORUN YAKLAŞIK YARIM SAAT SÜRDÜ

Yaklaşık yarım saat süren sorunun ardından Instagram'a saat 20.50'de giriş yapılabildi. Kısa bir süre sonra yeniden siteye erişim tamamen durdu. Saat 21.10 sıralarında Instagram açıldı.