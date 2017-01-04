Milli Emu" 2018 Sonunda Raylara İnecek

Türkiye Vagon Sanayi AŞ (TÜVASAŞ) tarafından üretilmesi planlanan Milli Elektrikli Tren Seti (EMU) Projesi'nin prototip dizisinin 2018 yılı sonu itibarıyla raylara indirilmesi hedefleniyor.



TÜVASAŞ'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2016 yılı içerisinde rutin bakım-onarım ve modernizasyon faaliyetlerinin yanı sıra yeni vagon üretimi ve Milli Tren Projesi'nde, geçen yıl içerisinde 350 adet muhtelif tiplerde yolcu vagonlarının bakım-onarım ve revizyon işleri gerçekleştirildi, E14000 tipi elektrikli dizilerin modernizasyonu ile ilgili proje çalışmaları yürütüldü. Ayrıca, her biri 4 adet vagondan oluşan 4 adet motorlu tren dizisi (DMU) teslimatı ve 36 adet motorlu tren seti vagonlarının satış işlemi gerçekleştirildi.



Bu yıl ise TÜVASAŞ tarafından muhtelif tiplerde (anahat yolcu vagonları, muhtelif tiplerde elektrikli diziler, muhtelif tip dizel tren setleri) 400 adet yolcu vagonlarının bakım-onarım ve revizyonunun yanı sıra 46 adet Dizel Tren Seti vagonları üretimi ve Milli Tren Projesi tasarım ve komponent satın alma faaliyetlerinin yürütülmesi planlandı.



Milli EMU 2018'de raylarda olacak



Bütçesi Kalkınma Bakanlığınca onaylanan Milli Elektrikli Tren Seti (EMU) Projesi, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının himayesinde TÜVASAŞ tarafından yürütülüyor.



Tren vagonlarının vagon gövdesi, iç aksesuarlar ve bojisi dahil ilk tasarım projeleri tamamlandı. Klima, fren, kapı, koltuk sistemleri, tekerlek takımları gibi ana komponentlerin teknik şartnameleri hazırlandı ve ihale süreçleri başlatıldı.



Ana komponentlerin belirlenmesiyle nihai tasarım ve üretim aşamasına geçilecek tren setleri ise TSI (Avrupa Birliği Ortak İşletilebilirlik Kuralları) sertifikalı olacak.



Öte yandan Milli Tren Projesi kapsamında fabrikada kurulacak "Alüminyum Gövde Üretim Atölyesi"nin inşasına ilişkin ihale süreci tamamlanmak üzere. Alüminyum gövde üretiminde kullanılacak olan robotik kaynaklı otomasyon sistemleri, robotik işleme merkezi gibi sistemlerin ihale süreçleri de başlatıldı.



Milli EMU'nun prototip dizisinin 2018 yılı sonu itibarıyla raylara indirilmesi planlanıyor.



TÜVASAŞ, 2016 yılı içerisinde çalışan personel aracılığı ve kentte bulunan yan sanayi firmaları üzerinden alınan mal ve hizmetlerle yaklaşık 148 milyon, diğer yan sanayi firmaları üzerinden alınan mal ve hizmetlerle de yaklaşık 73 milyon lira ülke ekonomisine katkı sağladı.