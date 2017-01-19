Milli Eğitim Müdürü Toprak'tan Okul Ziyaretleri

BATMAN (AA) - Kozluk İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Toprak, ilçe merkezindeki okulları ziyaret etti.



29 Ekim Ortaokulu ile Bekirhan Belde İmam Hatip Lisesini ziyaret eden Toprak, okul yöneticileri ve öğrencilerle bir süre sohbet etti.



Daha sonra sınıfları gezen Toprak, öğrencilere kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.