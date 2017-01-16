MHP Grup Başkanvekili Akçay Açıklaması

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, anayasa değişiklik teklifinin en önemli yeniliklerinden birisinin yetki-sorumluluk dengesi olduğunu belirterek, "Böylece ülkemizin yeni bir şahsi ve keyfi yönetimin kucağına itilmesi de engellenecektir." ifadesini kullandı.



Akçay, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin açık ve gizli bir şekilde çözülmeye doğru itilmek istendiğini vurguladı.



"15 Temmuz sonrası kaos arzulayanların önünü kesmek için önümüzdeki süreci çok iyi değerlendirmemiz gerekmektedir." uyarısında bulunan Akçay, yönetimin kimlerde olduğunun değil, ülkenin nasıl yönetildiğinin tartışılması gerektiğini belirtti. Akçay, şunları kaydetti:



"Çünkü mesele, Türk milletinin, Türk devletinin ve Türk vatanının bekası meselesidir. Biz, inandığımız doğrular istikametinde dün, bugün, yarın perspektifinden hareketle devleti ebed müddet ilkesiyle Anayasa değişikliği çalışmalarında görüşlerimizi ifade ederek katkı verdik.



Anayasa değişikliklerini yaparken bir iyi gerekçe bir de kötü gerekçe ayrımı yapılır. İyi gerekçe, sistemden hareket edilerek hazırlanan gerekçelerdir, kötü gerekçeyse kişiye göre hazırlanan gerekçelerdir. MHP iyi gerekçeyle, kişilerden bağımsız olarak, sistemden hareket ederek düşüncelerini ortaya koymuştur, koymaktadır.



Anayasa değişiklik teklifinin en önemli yeniliklerinden birisi yetki-sorumluluk dengesidir. Yetkiyi kullanan sorumluluğu da yüklenmektedir. Bir yönetimi keyfi davranmaktan alıkoyan yetki ve sorumluluk dengesidir. Anayasamız şu ana kadar bu dengeyi sağlayamamıştır. İşte, bu yetki sorumluluk dengesiyle ülkemizin yeni bir şahsi ve keyfi yönetimin kucağına itilmesi de engellenecektir."



-"Çelik bir irade"



Teklifin rejim değişikliği olmadığını, rejimin ilelebet muhafazası için yönetim sisteminin netleştirdiğine vurgu yapan Akçay, "Bu teklifte ilk 4 maddeyi bozacak, devletin temel vasfını değiştirecek hiçbir değişiklik yoktur. MHP, ilk 4 maddeyi bugüne kadar savunduğu gibi, bundan sonra da çelik bir irade olarak savunmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.



Yönetim sisteminin netleşmesine yönelik kararın gerçek ve son sahibinin Türk milleti olacağını, MHP olarak 47 yıldır millete rağmen adım atmadıklarını, bundan sonra da atmayacaklarını kaydeden Akçay, "Demokrasiye bağlılığımız konjonktürel değil, ilkeseldir. Milletin vereceği karardan niye korkuyorsunuz ki? Fiili uygulamalar, keyfi davranışlar, 'oldu da bitti, maşallah' izahatları hukukun üstünlüğüyle çeliştiğine göre, yönetim sisteminin hukuki ve meşru bir zeminde netleştirilmesi gerekir. Bu teklifin referanduma sunulmasıyla milletimiz idaresini ortaya koyacak ve böylece Hükümet sistemi üzerindeki uzun yıllar devam eden tartışmalar sona erecektir." değerlendirmesinde bulundu.