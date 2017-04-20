Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen ve Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) takviminde 2.2 kategorisinde yer alan Mersin Uluslararası Bisiklet Turu'nun birinci etabı Anamur ilçesinden başladı.





Türkiye Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Zeki Kutlu, ilçede düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bu tür organizasyonlarda kendisini kanıtlamış bir ülke olduğunu belirtti.



Mersin Uluslararası Bisiklet Turu'nun kalite çıtasını her yıl biraz daha yükselttiğini ifade eden Kutlu,"Yarışmada 6 yabancı, 5 Türk takımı mücadele edecek. Çıta yükseldikçe umarım Mersin'den de kulüplerimiz bu yarışlarda pedal çevirecektir." dedi.





Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz da yarışın etaplarının zorluğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:



"Parkur ne kadar zorsa kalitesi de o kadar yüksek demektir. Göreve geldiğimizden bu yana sporun barış, kardeşlik ve kültür kaynaşması olduğunu biliyoruz ve bunun için yoğun gayret içerisindeyiz. Göreve geldiğimizde söz verdiğimiz gibi Mersin'i bir uluslararası tam maratona kavuşturduk. Yine söz verdiğimiz gibi Mersin'i bir uçtan bir uca katedecek bisiklet turuyla ilgili çalışmalarımızı başlattık. Bu yıl üçüncüsü düzenleniyor. Bütün mali yükünü belediyemiz çekiyor ancak valiliğimizin himayesinde bütün kurumlarımızla iş birliği içinde gerçekleştiriyoruz. Mersinimizin tanıtımında çok önemli bir obje olacak bu yarışın başarılı geçmesini temenni ediyorum."



Anamur Belediye Başkanı Mehmet Türe de bu organizasyona ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.



Geçtiğimiz yıl düzenlenen turun genel klasman birincisi Torku Şekerspor Continental takımından Nazım Bakırcı ise geçen yılki başarısını tekrarlamak istediğini ifade etti.



Konuşmaların ardından yarışın startı Anamur Kaymakamı Cengiz Cantürk tarafından verildi.



Etaplar



Anamur ilçesindeki Atatürk Bulvarı'nda yarışa başlayan bisikletçiler, 132,7 kilometrelik ilk etabı Gülnar-Yanışlı'da tamamlayacak.



Organizasyonun, 23 Nisan Pazar günü sona erecek etapları ve mesafeleri şöyle:



21 Nisan Cuma



2. etap: Aydıncık-Mersin (165,2 kilometre)



22 Nisan Cumartesi



3. etap: Tarsus-Mersin (146,8 kilometre)



23 Nisan Pazar



4. etap: Mersin-Mersin (143,6 kilometre)