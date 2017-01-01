Sinop Türkeli ilçesinde Mekke'nin Fethi'nin 1386. yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.



Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Türkeli İlçe Temsilciliği tarafından Halk Eğitim Merkezi Salonu'nda gerçekleştirilen program Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.



AGD Türkeli İlçe Temsilcisi Celal Kurt, burada yaptığı konuşmada, Allah'ın katında tek dinin İslam olduğunu söyledi.



Dünya üzerinde 1,5 milyon insanın, sağlıklı içme suyundan mahrum yaşadığını anlatan Kurt, şöyle konuştu:



"Yine 925 milyon insan aç yatmaktadır. 6 saniyede bir çocuğun açlıktan öldüğü, 4 saniyede bir Müslüman'ın mülteci olduğu bir durumda, vicdansız ve merhametsiz olamayız. Müslümanların lüks otellerdeki eğlencenin bedelini asgari ücrete denk geldiği bir sisteme katılması demek, Müslümanların vicdanlarının köreldiğinin göstergesidir. Yeryüzü bize mescid kılındı. Dolayısıyla bu dünya bize emanettir, onu korumakta dinimizin gereğidir."



Kurt'un konuşmasının ardından sinevizyon gösterisi ile katılımcılara Mekke'nin Fethi anlatıldı.