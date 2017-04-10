Medeniyet Dili Türkçemiz" Paneli
Bağcılar Belediyesi ve İstanbul Karamanlılar Derneği iş birliği ile "Medeniyet Dili Türkçemiz" panel gerçekleştirildi.
Bağcılar Belediyesi ve İstanbul Karamanlılar Derneği iş birliği ile "Medeniyet Dili Türkçemiz" panel gerçekleştirildi.
Bağcılar Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlenen panelin moderatörlüğünü, Prof. Dr. Mehmet Karataş yaptı.
Panelde konuşan Şehir ve Kültür Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Kamil Berse, Türkçe'nin resmi dil olarak kabul edilmesini sağlayan Karamanoğlu Mehmet Bey'in, Türkçe ile özdeşleşmesinin çok önemli olduğunu aktardı.
Berse, "13 Mayıs 1277 yılında fermanla Türkçe'nin resmi dil olarak kullanılmasını buyurdu. Onun düşüncesi, bugün dahi geçerli. Tarihin birçok devrinde düşünülmesine rağmen, Türkçe'nin kullanılması başarılamadı. Osmanlı, bugün gittiği yerlerde Türkçe'yi kısmen de olsa mecburi tutsaydı, dünyanın önemli yerlerinde Türkçe konuşanların sayısı daha fazla olurdu. Ancak, o günkü politikalar öyle gerektiriyordu. Osmanlı, insani açıdan düşündüğü için böyle davrandı." ifadelerini kullandı.
Gaspıralı İsmail Bey'in, Rusların Kırım'ı işgali üzerine Tercüman gazetesini çıkardığı bilgisini veren Berse, İsmail Bey'in insanlara 45 günde Türkçe okuma ve yazmayı öğrettiğini kaydetti.
"Türkçe, 200 yıldır saldırı altında"
Doç. Dr. Muhammet Sadi Adıgüzel de asırlar önce Türkçe'nin Çince ile karşı karşıya olduğunu dile getirerek, Yusuf Has Hacib'in Kutadgu Bilig'i kaleme alışını anlattı.
Adıgüzel, Gaspıralı İsmail Bey, Mevlana, Ali Şir Nevai, Yusuf Has Hacib, Şemsettin Sami, Yunus Emre ve Kaşgarlı Mahmut'un Türkçe'ye büyük hizmetlerde bulunduğunu belirtti.
Türkiye Yazarlar Birliği Kurucusu Dr. Mehmet Doğan ise Gaspıralı İsmail Bey'in önemli bir isim olduğunun altını çizerek, çıkardığı gazetenin Türkistan içlerinden Mısır'a kadar okunduğunu hatırlattı.
Şair yazar Mustafa Özçelik de dünyanın en etkili dilleri arasında yer alan Türkçe'nin 200 yıldır saldırı altında bulunduğunu söyleyerek, "Biz dilimizi de Müslümanlaştırdık. Dilimize saldırı aynı zamanda Müslümanlığımıza yönelik de saldırıdır." değerlendirmesinde bulundu.