Murat ÇAKIR - İSTANBUL / DHA (fotoğraflı)
Trabzonspor'un transfer listesinde bulunan Uruguaylı stoper Martin Caceres, transfer görüşmelerinde bulunmak üzere İstanbul'a geldi.
Air France Havayolları'na ait uçakla saat 18.00'da eşiyle birlikte Paris'ten İstanbul' gelen Caceres, Türk menajeri tarafından karşılandı. 6 valizle gelen Caceres'in, İstanbul'da Trabzonsporlu yöneticilerle görüşmeler yapacağı öğrenildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Caceres'in havalimanında görüntüleri
Genel detaylar
Martin Caceres Trabzonspor İçin İstanbul'da
Murat ÇAKIR - İSTANBUL / DHA (fotoğraflı)Trabzonspor'un transfer listesinde bulunan Uruguaylı stoper Martin Caceres, transfer görüşmelerinde bulunmak üzere İstanbul'a geldi.
Murat ÇAKIR - İSTANBUL / DHA (fotoğraflı)
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