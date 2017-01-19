Mardin'de Terör Operasyonları

Mardin'de terör örgütleri FETÖ/PDY ve PKK'ya yönelik son 6 ayda düzenlenen operasyonlarda 372 kişi tutuklandı.



Valilik tarafından yapılan açıklamada, 15 Temmuz 2016'dan bu yana terör örgütleri FETÖ/PDY ve PKK'ya yönelik yürütülen soruşturmalar hakkında bilgi verildi. Buna göre kentte son 6 ayda 372 kişi tutuklandı, bin 315 kamu personel açığa alındı, bin 144 kamu personeli ise ihraç edildi.



Yayımlanan Kanun Hükmünde Kararnamelerle (KHK) 41 dernek, 11 okul, bir vakıf, sekiz dershane, yedi öğrenci yurdu ve bir radyo kapatıldı.