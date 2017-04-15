Mardin'de Çok Sayıda Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

Mardin'in Derik ile Mazıdağı ilçeleri kırsalında yapılan aramalarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.



Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nca Derik ile Mazıdağı ilçeleri kırsalında yapılan aramalarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiği belirtildi. Yapılan aramalarda, 10 adet AK-47 marka uzun namlulu silah, 1 adet Biksi marka makineli tüfek,1 adet G3 piyade tüfeği,1 adet Thomson marka otomatik tüfek, 1 adet Wolf marka tabanca, 1 adet RPG7 roketatar, 13 adet el bombası, 1 adet 82'lik havan, 7 adet havan mühimmatı, 1 adet havan dip tablası, 7 adet anti tank roket mühimmatı, 8 adet anti personel roket mermisi, 4 adet M79 füze mühimmatı, 7 adet roket atar mermisi, 21 adet uçaksavar mermisi, 39 adet anti personel roket mühimmatı, 47 adet roket sevk fişeği, 45 adet kaleşnikof silaha ait şarjör, 8 bin adet 7,62 milimetre çapında kaleşnikof silaha ait fişek, 85 adet el bombası gövdesi, yaklaşık 30 metre saniyeli fitil, 1 adet Tol serisi alıcı-verici devre, 100 metre kablo, 2 adet infilak kapsülü, 10 adet elektrikli kapsül, 2 adet koli bandı, 5 adet Kanas marka uzun namlulu silaha ait şarjör, 1 adet Bixi marka uzun namlulu silaha ait namlu, 4 adet M-16 tüfeğe ait dolu şarjör, 1 adet roket mühimmatı, 3 adet dürbün, 1 kutu içerisinde 7,62 milimetre kaleşnikof silaha ait fişek, 1 kutu içerisinde 5, 56 milimetre M-16 silaha ait fişek, 8 adet hücum yeleği, 1 adet gaz maskesi, 4 adet kütüklük palaska, 1 adet beyaz renkli bidon içerisinden yaklaşık 2 kilogram plastik patlayıcı, çok sayıda fünye, örgütsel doküman, dijital materyal ile yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konuldu. - MARDİN