Manisa'da Kar Yağışı

Manisa'nın Demirci ilçesinde yüksek kesimlere kar yağdı.



Demirci ilçe merkezinde sağanak yağmur yağışı etkili olurken, yüksek kesimlerde kar yağışı ve tipi etkili oluyor.



Demirci-Simav karayolu 1470 rakımlı Akçakertik mevkinde sağanak yağmur yağışı ardından kar yağışı başladı. Tipi şeklindeki kar yağışıyla birlikte sis nedeniyle de trafikte görüş mesafesi zaman zaman 50 metrenin altına düştü.



Kar yağışını duyan bazı vatandaşlar fotoğraf çekmek için Akçakertik mevkisine çıktı.



Yağışın Demirci-Sındırgı Karayolu Türkmen Tepe ve Asitepe mevkilerinde de zaman zaman devam ettiği bildirildi.



Demirci Belediyesi ilçe merkezinde muhtemel kar yağışı ve buzlanmaya karşı ekiplerini hazır bekletiyor.



Yetkililer Simav istikametine gidecek sürücüleri yoğun sis nedeniyle dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyardı.