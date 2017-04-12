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Manisa Att'nin Yüzde 50'si Tamamlandı
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Manisa Att'nin Yüzde 50'si Tamamlandı

MASKİ Genel Müdürlüğü’nün, Manisa merkezin atıksu kaynaklı çevre kirliliğini ortadan kaldıracak dev atıksu arıtma tesisi inşaatında çalışmalar hızla ilerliyor.

Manisa Att'nin Yüzde 50'si Tamamlandı

MASKİ Genel Müdürlüğü'nün, Manisa merkezin atıksu kaynaklı çevre kirliliğini ortadan kaldıracak dev atıksu arıtma tesisi inşaatında çalışmalar hızla ilerliyor. MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, Manisa merkezin 30 yılını garanti altına alacak olan atıksu arıtma tesisinin yüzde 50'sinin tamamlandığını müjdeledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Gediz Havzası'nı özlenen günlerine kavuşturmak için yoğun tempoda çalışıyor. Bu kapsamda, Manisa merkezin ihtiyacını karşılamayan eski tesis yıkılarak modern bir tesis için çalışmalara start verildi. 50 milyon TL bedelle yapılan dev tesisin yüzde 50'si tamamlanırken, betonarme imalatlar noktasında yüzde 70'lik bölüm geride kaldı.

Betonarme imalatlarının yüzde 70'i tamamlanan tesiste, havalandırma havuzlarında çalışmalar noktalandı. Çamur depolama tankı ve anaerobik havuzlarda da yapılan betonarme imalatlarda sona gelindi. Çökeltme havuzları noktasında ise kazı çalışmaları hızlı bir şekilde ilerlerken, çamur susuzlaştırma ve trafo binalarında da imalatlar devam ediyor.

Yılda 7 bin ton çamur kurutulacak

Atıksu arıtma tesislerinde ortaya çıkan çamurların bertaraf edilmesi noktasında ise solar çamur kurutma ünitesi de kurulacak olan tesiste yılda 7 bin ton çamur kurutulacak. Bununla birlikte kurulu gücü bir buçuk megavat olan Güneş Enerjisi Sistemi de yapılacak. Güneş panelleriyle birlikte tesisin kurulu gücünün yarı enerjisi de karşılanarak elektrik tüketiminde tasarruf edilecek.

Manisa, Türkiye'nin önde gelen Büyükşehirleri arasında

MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, Manisa merkezin 30 yılını garanti altına alacak olan atıksu arıtma tesisinin yüzde 50'sinin tamamlandığını söyledi. Genel Müdür Coşkun, "Atıksu kaynaklı çevre kirliliğine son vermek için son sürat çalışıyoruz. Gelecek için yaptığımız yatırımlar hemşehrilerimizin daha temiz bir Manisa'da yaşamasına olanak verecek. 50 milyon TL bedelle inşa ettiğimiz tesis, hem Manisa'nın hem de Ege Bölgesi'nin uzun yıllar rahat bir nefes almasını sağlayacak. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün, yapmış olduğu yatırımlarla ilimizi Türkiye'nin önde gelen Büyükşehirleri arasına taşıyor. Bizler de Başkanımızın liderliğinde hayata geçirdiğimiz projelerle ilimizi kalkındırmak için çalışmalarımıza yoğun bir tempoda devam ediyoruz" dedi. - MANİSA

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