Manchester City'ye Everton Darbesi

Sercan SAPANATAN-İstanbul-DHA Premier Lig'in 21. haftasında Everton deplasmanın da Manchester City sahadan 4-0'lık mağlubiyetle ayrıldı ve şampiyonluk yarışında büyük bir darbe aldı.



Şampiyonluk yarışındaki rakiplerinin kazandığı haftada Everton deplasmanında puan kaybına tahammülü olmayan Pep Guardiola'nın öğrencileri, Lukaku, Mirallas, Davies ve Lookman'ın gollerine engel olamayınca sahadan 4-0'lık skorla mağlup ayrıldı.



Bu yenilginin ardından lider Chelsea'nin 10 puan gerisine düşen Manchester City 42 puanla beşinci sırada bulunuyor. Son dört maçında 10 puan toplayarak tırmanışa geçen Everton ise puanını 33'e yükseltti.



SEZON SONUNDA KARAR VERECEĞİZ



Karşılaşma sonu basın mensuplarına açıklamalarda bulanan Guardiola, lider Chelsea ile 10 puan farkın çok fazla olduğunu ve kapanması zor bir fark olduğunu belirtti. Manchester City'de ki geleceği hakkında ise Katalan teknik adam "Sezon sonunda seviyemizi, performansımızı ve oyuncuların durumunu değerlendireceğiz. Bundan sonra karar vereceğiz." şeklinde konuştu.



Bu arada Pep Guardiola antrenörlük kariyerinde üçüncü kez sahadan dört farklı mağlubiyetle ayrıldı. Katalan teknik adam bugüne kadar Bayern Münih'i çalıştırdığı dönemde Real Madrid'e 4-0 ve City döneminde Barcelona'ya 4-0 mağlup olmuştu.