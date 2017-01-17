Manavgat'taki Çocuk İstismarı İddiası

CHP Antalya İl Başkanı Mustafa Erdem, Manavgat ilçesinde çocuk istismarı iddiasıyla tutuklanan CHP üyesi yerel gazete sahibi R.M'nin ihraç istemiyle il disiplin kuruluna sevk edildiğini bildirdi.



Erdem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Manavgat ilçe teşkilatının söz konusu kişiyle ilgili ihraç talebini il başkanlığına gönderdiğini belirterek, yönetim kurulunun bugün olağanüstü bir toplantı yaptığını söyledi.



Toplantı'da R.M'nin ihraç istemiyle il disiplin kuruluna sevk edildiğini dile getiren Erdem, "Birkaç gün içinde toplanacak il disiplin kurulunun kararını da genel merkeze göndereceğiz. Ancak, söz konusu kişiyle ilgili ihraç kararının değişeceğini düşünmüyoruz. Çünkü partiyi küçük düşürücü bir olay. Bunun prosedürü böyledir. Ama mahkeme kararıyla suçsuzluğu ispatlanırsa tekrar partiye başvurabilir." diye konuştu.



Antalya'nın Manavgat ilçesinde yayın yapan yerel bir gazetenin sahibi, sosyal medyadan çocuk istismarı iddiasıyla tutuklanmıştı.