Manavgat'ta Kırsal Mahallelerde Asfalt Çalışması

Manavgat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Çardak, Sağırin, Kepez, Zahmadın, Düzağaç ve Karabük gibi kırsal mahallelerde sıcak asfalt ve yama çalışması yaptı.



Fen İşleri ekiplerinin yaptığı çalışmalar kapsamında, Çardak, Sağırin, Kepez, Zahmadın, Düzağaç ve Karabük gibi mahallelere toplamda 21 kilometrelik alanda sıcak asfalt ve yama çalışması gerçekleştirildi.



Sağırin-Kepez karayolunda 5, Kepez'de 2 kilometre sıcak asfalt döken ekipler, Sarayyeri'nde 7 kilometre, Zahmadın'da 300 metre, Karabük'te 3 ve Düzağaç'ta 4 kilometrelik alanda çalışmalar yaptı.



Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, yaptığı açıklamada, kırsal mahalleleri Manavgat Belediyesinin hizmetleriyle buluşturmaya devam edeceklerini bildirdi. Başkan Sözen, açıklamasında, "Kırsal mahallelerimizde yaptığımız sıcak asfalt çalışmasıyla vatandaşlarımız daha rahat ulaşım sağlama imkanı bulacak. Manavgat Belediyesi, bütün kente ayrımsız ve ayrıcalıksız hizmet götürmeye devam edecektir." ifadesini kullandı.