Maltepe'de İş Yerine El Yapımı Patlayıcıyla Saldırı

Maltepe'de dış duvarında Türk bayrağı ile Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde şehit edilen kahraman Astsubay Ömer Halisdemir'in resminin bulunduğu oto yıkama iş yerine atılan el yapımı patlayıcı (EYP), fitili yuvasından çıktığı için infilak etmedi.



Alınan bilgiye göre, başını kapüşonla kapatıp yüzünü gizleyen bir kişi, Cevizli Mahallesi Orhangazi Caddesi'nde oto yıkama hizmeti verilen iş yerine EYP attıktan sonra olay yerinden kaçtı.



Türk bayrağının yanı sıra 15 Temmuz darbe girişimi sırasında cuntacı generali vurarak olayın seyrini değiştiren Astsubay Halisdemir'in resminin bulunduğu binanın dış duvarının dibine düşen EYP patlamadı.



Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.



Ekipler, bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Caddede zırhlı araçlar da tedbir amaçlı bekletildi.



Patlayıcı düzeneğinin fitili yuvasından çıkmış



Olay yeri inceleme ve bomba imha uzmanları, incelemeleri sonucu EYP'nin fitilinin ateşlemenin ardından yuvasından çıktığı için patlamadığını belirledi.



Ekipler, çalışmalarının ardından patlayıcıyı incelenmek üzere Emniyet Müdürlüğüne götürdü.